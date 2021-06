Após cirurgia, Kelly Key volta aos treinos na academia e ostenta bumbum: "É maravilhoso voltar

Afastada por mais de um mês das atividades físicas por conta de uma colecistectomia (cirurgia para remoção de vesícula), a cantora Kelly Key está de volta à malhação, prática que fez dela uma referência em condicionamento ao ostentar um corpo malhado com direito a abdômen definido, pernas saradas e bumbum empinado.

Kelly Key usou as redes sociais para mostrar a retomada dos treinos em vídeo feito pelo seu personal trainer. "Meu treino preferido!", começou. "Vocês não imaginam como é maravilhoso voltar aos treinos como era antes (estou afastada faz 1 mês dos treinados tradicionais por conta da cirurgia que eu fiz para retirada da vesícula. Hoje faço 35 dias de pós)", escreveu.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios: "Arrasa demais", declarou um; "Amo seus treinos e cada dia mais incentivando nós, profissionais da área e mulheres, a conquistarmos o nosso objetivo", escreveu outra.

No último sábado (29), a loira mostrou que, diferente dela, a boa forma não entrou em recesso, e surgiu com um look provocante em foto postada no seu Instagram. De maiô branco, ela apareceu empinando o bumbum na piscina de sua mansão.