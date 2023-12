Após cinco meses, Luan Santana se reaproxima de modelo que teria traído ex-namorado com o cantor

Ao que tudo indica, Luan Santana está tento um revival com Debora Cristina, com quem foi flagrado aos beijos em julho deste ano. Os dois voltaram a se ver e passaram alguns dias juntos no sítio do cantor, no interior de São Paulo.

Ele e Debora, que se conheceram pelo Instagram e foram bem criticados quando a ficada veio à tona. Ele tinha terminado seu noivado com Izabela Cunha em maio. Porém, a moça namorava até bem pouco antes de conhecer Luan. Muitos a apontaram como "biscoitera", já que ela teria deixado vazar a aproximação com o cantor.

Agora, Luan e Debora retomaram o papo. Vale destacar que durante esse tempo, ela abriu o coração ao ter sido julgada e apontada como traidora. "Pois bem! Eu tive a minha vida particular exposta e o meu caráter julgado na internet sem que soubessem o que realmente aconteceu. Eu só queria dizer que eu estou bem e que eu estou resolvendo essa situação da maneira mais justa, pacífica e discreta possível", explicou na época.