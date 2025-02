Após calor intenso, Alcione passa mal durante show em Recife e preocupa fãs

A cantora Alcione, de 77 anos, deixou fãs apreensivos na noite desta sexta-feira (14/2) ao passar mal durante um show no Centro de Convenções, em Olinda, no Grande Recife. A artista precisou interromper a apresentação e receber atendimento médico. Segundo sua equipe, ela está bem.

Alcione era um dos destaques da edição de 30 anos da tradicional prévia do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça. Durante o show, o calor intenso afetou seu bem-estar. “Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, disse a cantora.

Cantora ainda tentou continuar o show

Um integrante de sua equipe chegou a abanar a artista no palco, mas o mal-estar persistiu, levando Alcione a se retirar para o camarim, onde recebeu assistência e trocou de roupa para algo mais leve. Ao retornar ao palco, explicou aos fãs: “Pessoal, fui botar outra roupa, uma mais fresca”.

Entretanto, após algumas músicas, a cantora voltou a passar mal e deixou o palco novamente. Sua irmã subiu ao palco para comunicar a decisão de encerrar o show. “Eu peço desculpas pra vocês. Agradeço pelo carinho, mas peço desculpas. Me perdoem todos vocês, perdoem ela, mas a gente precisa ir embora. Vamos cuidar dela”, disse, sendo aplaudida pelo público.

Atendimento médico

Segundo o jornal Diário de Pernambuco, antes de seguir para o hotel onde está hospedada, Alcione recebeu atendimento de uma equipe de paramédicos. A produção do evento garantiu que a cantora está bem.

Alcione comemorou seus 77 anos em novembro de 2024 e, na ocasião, falou sobre sua trajetória e enfrentamentos. “Aprendi desde cedo com meus pais que não deveria baixar a cabeça para ninguém e que não tinha marcas de chicote nas costas. Nenhum ser humano é melhor do que o outro por conta de sua raça, cor ou credo. Aproveito o palco para mandar meus alertas. Aliás, qual mulher não canta para dar seus recados?”, disse em entrevista à Folha.