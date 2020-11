Aplicativo de chamadas em vídeo faz parceria com jogo 'Fortnite'

BANGALORE, Índia - O aplicativo de chamadas de vídeo em grupo Houseparty disse nesta quarta-feira que fez uma parceria com o popular videogame "Fortnite" para permitir que amigos conversem por vídeo enquanto jogam.

O chat de vídeo do Houseparty está atualmente disponível para os jogadores do "Fortnite" no PC e no PlayStation, disse a empresa, acrescentando que os jogadores também precisarão de um dispositivo móvel Android ou iOS com o aplicativo Houseparty instalado.

O Houseparty, que foi adquirido pela Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, em junho do ano passado, informou que os pais podem desligar o chat de vídeo no recurso de controle parental do jogo e que o usuário deve ter pelo menos 13 anos para criar uma conta no aplicativo.