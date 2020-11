Aos 57 anos e com fios grisalhos, Glória Pires recebe elogios em vídeo de maiô

Gloria Pires publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (26), de maiô, para fazer uma campanha publicitária. A atriz de 57 anos, recentemente, decidiu adotar os fios grisalhos. Os fãs aprovaram o look preto, sem alças, com batom vermelho.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios por todos os lados. "Socorro, eu tô desmaiada com tanta beleza!", brincou uma seguidora. "Fico até sem palavras pra te elogiar", disse outra."Eita, mulher bonita!", comentou um terceiro.