Antes de entrar no ‘BBB 21’, Gilberto foi ex- noivo de duas mulheres e uma delas tem filha; veja

Você sabia que antes de Gilberto entrar no ‘BBB 21’ ele foi noivo duas vezes, de duas mulheres e, que nunca se esqueceu de uma delas? O economista confessou mais detalhes do passado amoroso durante uma conversa com alguns brothers na cozinha vip da casa, na última quarta-feira (10).

“Se eu vê-la, meu coração acelera muito. Ela casou com um amigo meu. Eu nunca consegui esquecê-la, tenho que ir para terapia resolver isso”, brincou.

Logo em seguida, Gil acrescentou que nunca sentiu algo assim por ninguém, segundo ele ‘nem por homem’. “Além de mexer comigo sexualmente, tem um sentimento muito forte. Quando eu vejo ela com o marido dela, me dói muito, parece que alguém está enfiando uma faca no meu coração".

E a responsável pelo desassossego do coração do pernambucano seria Aline Florentino. A informação foi divulgada pelo portal UOL e confirmada pela mãe do participante, dona Jacira.

Além de ser muito bem casada, Aline também tem uma filha. Ela é frequentadora da Igreja Mórmon em que Gil foi missionário, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, local do qual Gil se afastou ao assumir a homossexualidade, mas por cuja comunidade ainda mantém um profundo amor, segundo ele.