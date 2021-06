'Anjo dos Abismos', livro de poesia de Ruy Barata, de 1943, tem nova publicação

“Anjo dos Abismos” (1943), o livro de estreia de Ruy Barata na poesia, é publicado 73 anos após a edição original, acrescido de ensaios, traduções, notas e entrevista do artista, incluindo alguns inéditos. A nova edição intitulada “Anjo dos Abismos e outras linhas” será lançada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) na próxima sexta-feira, 25, com uma roda musical no Teatro Estação Gasômetro, a partir das 19 horas. O lançamento acontece na data em que o poeta completaria 101 anos.

Ruy Guilherme Paranatinga Barata nasceu em 1920, em Santarém, no Baixo Amazonas, e faleceu em 1990. É reconhecido como um dos principais compositores da música popular paraense. Essa posição já o evidenciava como grande poeta, mas as publicações de poemas desse apaixonante santareno ainda são raros. “Anjo dos Abismos” foi escrito quando ele estava com idade entre 19 e 22 anos e lançado nacionalmente em 1943, pela Livraria José Olympio Editora, uma das maiores do Rio de Janeiro na época. A obra estava com a edição esgotada há décadas.

“Essa edição do livro repõe a obra poética do Ruy Barata no cenário da literatura, seja para aqueles que não conheceram e pretendem conhecer, seja para aqueles que pretendem revisitar a obra dele”, declara o jornalista Tito Barata, filho de Ruy Barata e coordenador editorial de “Anjo dos Abismos e outras linhas”. A nova publicação encerra a trilogia poética de Ruy Barata, que foi iniciada pelo livro “Antilogia”, publicada no ano 2000, seguido de “A Linha Imaginária e Outras Linhas”, em 2014.

Capa

Além do primeiro livro de poemas, “Anjo dos Abismos e outras linhas” reúne os textos publicados por ele aos 18 anos na revista literária estudantil “Terra Imatura”, que circulou no Pará entre os anos de 1938 e 1942. Também uma entrevista à revista literária “José”, do Ceará, na qual o poeta apresenta o panorama literário do Pará no final dos anos 1940. Ainda, traduções feitas por Ruy de grandes poetas de língua estrangeira que foram publicadas no suplemento “Arte Literatura”, do extinto jornal Folha do Norte, que circulou aos domingos entre 1946 e 1951. E notas explicativas no rodapé de páginas de um álbum de fotografias.

Lançamento

O lançamento integra a programação alusiva ao Centenário de Ruy Barata que, em 2020, foi parcialmente comprometida pela pandemia pela Covid-19. O livro vai ser lançado entre uma roda de conversa e de música sobre a vida e a obra de Ruy Barata. No palco do Teatro Estação Gasômetro, Tito Barata vai receber o jornalista e radialista Edgar Augusto Proença, a cantora Andréa Pinheiro e os músicos Nego Nelson e Bob Freitas.

A publicação de “Anjo dos Abismos e outras linhas” contou com a colaboração da família Barata; das professoras Lilia Silvestre Chaves e Marinilce Oliveira Coelho, que auxiliaram na pesquisa, revisão e edição dos poemas; do publicitário Cássio Tavernard, diretor do Departamento de Editoração e Memória da Secult; e de José Antônio Oliveira, autor do projeto gráfico das obras de Ruy Barata nas últimas décadas.