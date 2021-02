Anjo da semana do BBB 21 é definido; veja quem é

A prova do anjo acaba de terminar no BBB 21. Ao todo, oito brothers concorreram ao poder da imunidade. Os primeiros eliminados foram Projota e Arcrebiano, seguidos de Karol Conká, Juliette e Fiuk. Pocah foi a responsável por eliminar Lucas Penteado do jogo, que acabou perdendo o dinheiro que havia acumulado também. A grande vencedora da prova foi Carla Diaz, que além de dar a imunidade para alguém, tem o dever de definir os monstros também.