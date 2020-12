Anitta revela qual cor da calcinha irá usar para atrair sorte na virada do Ano Novo

A escolha da cor da peça íntima é um dos assuntos que costumam ser levados em conta pelo público feminino às vésperas do réveillon. Vermelho atrai amor, branco é a cor da paz, verde simboliza a esperança, são inúmeras alternativas para começar o ano atraindo as melhores energias.

Desde 2017, quando a cantora revelou que tinha passado a virada do ano sem calcinha por conta de um figurino que usou para o show que fez na data, Anitta é uma das personalidades mais requisitadas para falar sobre o assunto. Os fãs atribuíram a ausência da peça ao sucesso que a artista conquistou desde então.

Este ano, porém, Anitta não parece estar preocupada com a superstição e revelou em suas redes sociais ainda não saber qual cor de calcinha irá usar na virada para 2021. "Galera, tô eu aqui esperando o quarto teste da semana, que todo dia tem que fazer, e tá todo mundo me perguntando: amigas, pessoas da internet, loucura real, eu nem imaginei, mas enfim, tá todo mundo me perguntando qual calcinha que eu vou virar o ano", disse, nos stories do Instagram.

"Qual a cor da calcinha que eu virei o ano do outro pra esse e qual a calcinha que eu vou virar esse ano. Bom, no ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude, agora, esse ano, eu não faço a menor ideia, gente", finalizou a cantora, dando gargalhadas.

A cor bege pode ser considerada a tendência de sucesso para o próximo ano, porque apesar de tantas coisas difíceis que acontecem em 2020, Anitta fechará o ano sendo uma das atrações principais do show de Réveillon na Times Square, em Nova Iorque.