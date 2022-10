Anitta pede para que guardem seu lugar em fila de votação no Rio de Janeiro

Anitta não quis saber de grandes filas para votar neste domingo decisivo no país. A cantora, que vota em um colégio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, pediu para uma funcionária chegar mais cedo ao local e guardar seu local. Anitta desceu do carro por volta de 16h45, tirou foto com alguns fãs, votou, e em menos de cinco minutos foi embora do local.

Inclusive, o momento do voto de Anitta foi bastante aguardado pelos fãs nas redes sociais. Por volta das 16h, a hashtag 'Cadê a Anitta' se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

A artista declarou voto aberto para o canditado do PT, Lula.