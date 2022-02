Anitta e Simaria fazem as pazes e posam juntas para foto

Parece que a paz voltou a reinar entre Simaria e Anitta. As duas estiveram na noite da última quinta-feira, 24, no Prêmio Lo Nuestro, realizado em Miami, nos Estados Unidos e posaram juntas aos risos para uma foto. O responsável pela união das duas foi o empresário Rodrigo Branco, que mora no país norte-americano e é amigo de vários famosos.

"Se é para conectar pessoas, faço isso com muito amor", escreveu ele ao compartilhar uma foto em que Anitta e Simaria aparecem abraçadas.

Para quem não sabe, as duas tiveram um desentendimento na época do lançamento da música 'Loka', uma parceria da dupla Simone e Simaria e Anitta. O píblico ficou sabendo de tudo segundo a biografia 'Furacão Anitta", escrita pelo jornalista Leo Dias.

Simaria, na época, disse o motivo da briga: "A gente foi dar um conselho para ela e ela não gostou. Às vezes, a gente dá um toque para alguém e a pessoa não quer ouvir. Acontece até mesmo com a gente", disse.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)