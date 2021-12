Anitta brilha cantando funk carioca em tradicional evento de Natal dos Estados Unidos

Cada dia mais internacional, desta vez Anitta foi convidada para cantar no tradicional show KIIS Jingle Ball. O evento ocorreu na noite de sexta-feira, 5, e é promovido pelas estações de rádio iHeart Radio e Kiss FM. Pelo palco do famoso show de natal, já passaram nomes como Shakira, Dua Lipa, Ariana Grande, Taylor Swift e Harry Styles.

Uma novidade com a presença de Anitta no evento, é que ela levou ao palco o funk carioca. Anitta interpretou duas canções: "Faking Love", single em parceria com Saweetie; e "Me Gusta", single que também exalta o Brasil, desta vez em parceria com Cardi B.

Assista a trechos da apresentação, compartilhados no Twitter: