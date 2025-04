Angelina Jolie no Brasil: atriz visita aldeia indígena e se encontra com Cacique Raoni; veja

A atriz Angelina Jolie foi vista nesta quarta-feira (2) em uma aldeia indígena no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. Durante a visita, a musa de Hollywood se encontrou com o cacique Raoni Metuktire, uma das maiores lideranças do povo Kaiapó.

Sem alarde e sem divulgar a viagem em suas redes sociais, Jolie participou de cerimônias tradicionais e foi registrada com pinturas típicas dos povos indígenas. O motivo oficial da visita e a duração de sua estadia não foram divulgados.

A presença da atriz surpreendeu os fãs, que rapidamente comentaram o momento nas redes sociais. "Estou no mesmo país que Angelina Jolie!", celebrou um usuário no X (antigo Twitter). "O trabalho humanitário dela é inspirador", elogiou outro.

Além de sua carreira em sucessos como Malévola, Sr. & Sra. Smith e Garota, Interrompida, Jolie é amplamente reconhecida por seu ativismo humanitário. A atriz realiza visitas frequentes a comunidades em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo, apoiando causas sociais e mobilizando recursos para ajudar populações afetadas por crises.