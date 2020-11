Angélica e Huck organizaram uma rotina para namorar na pandemia

A apresentadora Angélica deu entrevista para a revista Quem e falou da carreira, dos filhos, do casamento. A apresentadora está na televisão há mais de 30 anos e diz que se sente privilegiada, pois conseguiu se manter na profissão que ama.

Com relação a manter o relacionamento na pandemia, ela disse que foi necessário criar uma nova rotina. "Na verdade, no meio da pandemia a gente decidiu que tinha que ter uma rotina. Criamos uma rotina para namorar, para conversar, para ficar junto. As crianças vão dormir às 9 da noite e, aí, a gente senta para jantar, conversar, ter nossos momentos, ver um filme… O que mudou foi nosso horário. Como a gente passou a ter esse tempo a partir das 9 da noite, a gente passou a dormir só umas 2h da manhã. É muito assunto, muito filme para ver, é muito tudo (risos). Antes, eu ia dormir, no máximo às 23h. E acabo acordando relativamente cedo. Acordo às 8h da manhã. Não é tão cedo, mas é cedo para quem foi dormir às 2h, né? Nossos horários mudaram justamente pela nossa vontade de querer ficar junto e de ver um filme, uma série…", destacou a apresentadora.