Andressa Urach mostra resultado do teste de gravidez

Andressa Urach compartilhou com seus seguidores uma foto do teste de gravidez que fez. O resultado? Negativo. A postagem conta com pequenas figuras que expressam choro.

Postagem de Andressa (Reprodução)

A ex-miss bumbum se casou recentemente com o oficial de Justiça Thiago Lopes, e os dois tentam aumentar a família. "Se eu não estiver grávida, vamos continuar tentando. Quero três filhos, já decidimos os nomes: Milena, Samuel e Leon", disse.

A loira já é mãe de Arthur, que tem 14 anos.