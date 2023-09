Andressa Urach é internada e fará cirurgia de emergência; saiba qual

A ex-A Fazenda e influenciadora digital, Andressa Urach irá passar por uma cirurgia de emergência hoje, 16. O procedimento não é estético e acontecerá em um Hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS). Confira!

A loira Andressa Urach fará uma cirurgia hoje, 16, em Porto Alegre (RS) e precisou ser internada às pressas. Urach está com cálculo renal ou pedras nos rins. Ontem, 15, a influenciadora não postou story, mas seu filho – que inclusive é o responsável por gravar seus vídeos – postou alguns stories contando que estava no hospital, mas não revelou detalhes e nem quem estava acompanhando. As informações são do portal Metrópoles.