Andressa Suita coloca mansão luxuosa à venda

A modelo Andressa Suita está vendendo a mansão luxuosa em que morava com Gusttavo Lima. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a esposa do sertanejo decidiu colocar à venda o imóvel milionário em que o casal morava em Goiânia. Ela continuou morando no local quando o casamento acabou, em 2020.

A casa cheia de luxos conta com quatro suítes, um escritório, banheira de hidromassagem, sauna, piscina e um super jardim, com mais de mil metros quadrados de terreno e quase 600 m² construídos. É para quem pode!

O valor acompanha o nível do luxo: para morar na mesma mansão que abrigou a família de Gusttavo Lima, é necessário desembolsar R$ 13 milhões. Vale lembrar que o casal parece ter se reconciliado. Confira um pouquinho que representa a mansão: