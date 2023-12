André Gonçalves passa Natal com Danielle Winits e o casal se declara nas redes sociais

André Gonçalves e Danielle Winits passaram a noite de natal juntos. O casal, que anunciou a separação em agosto, se reencontrou após a final do reality show "A Fazenda 15" e deu mais uma chance à relação. O casal celebrou o amor por meio das redes sociais.

"Meu amor maior é meu prêmio! Feliz Natal com muito amor pra todos!", escreveu ele no Instagram. Danielle usou a mesma foto para se declarar:

"Estranho seria se o nosso Natal não fosse o mais feliz desse mundo... Amo-te, campeão", afirmou.

Durante a participação de André em "A fazenda", Danielle não apenas demonstrou apoio incondicional, mas também puxou mutirões em seu favor. André Gonçalves conquistou o segundo lugar no programa, levando para casa o prêmio de R$ 100 mil.

"A nossa separação foi uma coisa que a gente já vinha pensando. Estávamos mais separados, por conta desse ano que eu passei, do meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido”, explicou a atriz Danielle Winits, em entrevista ao "O programa de todos os programas".

A atriz enfatizou a importância de olhar para o ex-companheiro, agora pai socioafetivo de seu filho Guy, com empatia e amor:

“É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Cada casal acaba tendo uma dinâmica na vida. São quase oito anos juntos. Esse lugar para gente está sendo muito importante. Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular”, desabafou ela.