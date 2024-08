Anderson Di Rizzi foi destaque como 'garoto da lama' em estreia de revista de nu masculino

Uma descoberta aleatória revelou que a primeira capa da extinta revista "G Magazine" foi estampada pelo ator Anderson Di Rizzi, muito antes de ele conquistar a fama nacional nas novelas da TV Globo. Na época, a revista ainda se chamava "Bananaloca", e em 1997, Di Rizzi foi apresentado como "Dânder - o garoto da lama".

O título peculiar faz referência a um antigo quadro do programa "Domingo Legal", apresentado por Gugu Liberato, no qual competidores musculosos lutavam em uma piscina de lama para apertar um sino e vencer a competição, intitulado "Banheira do Gugu", que teve como musas algumas das beldades mais cobiçadas nos anos 90 na função de "garota da banheira", como Luiza Ambiel, Solange Gomes, Nana Gouveia, Helen Ganzarolli e Núbia Óliiver. Di Rizzi, que era um dos participantes desse quadro, acabou se tornando a primeira capa da publicação, que logo foi rebatizada devido a questões de direitos autorais.

A revista, que passou a se chamar "G Magazine" após apenas cinco edições como "Bananaloca", alcançou grande sucesso ao longo de seus mais de quinze anos de circulação. De acordo com dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), a publicação chegou a vender 180 mil exemplares por mês, representando mais da metade da tiragem média da Playboy no mesmo período.

A "G Magazine" tornou-se um ícone da cultura pop brasileira, sendo lembrada tanto pelos seus ensaios ousados quanto pela coragem de quebrar tabus em uma época em que a aceitação da diversidade era ainda mais desafiadora. Recentemente, a TV Globo anunciou o desenvolvimento de um documentário sobre a história da "G Magazine", previsto para estrear em junho de 2025 no Globoplay.

A série documental, que ainda não tem título oficial, é considerada uma das grandes apostas da plataforma para o próximo ano. O documentário promete revelar os bastidores das edições e os desafios enfrentados por artistas que posaram para a revista, além de explorar o impacto cultural da publicação. Nomes icônicos que marcaram época na "G Magazine", como Túlio Maravilha e Vampeta, já foram confirmados como parte do elenco de entrevistados.