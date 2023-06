Ana Paula Tabalipa termina namoro com humorista após descobrir traição

Ana Paula Tabalipa decidiu dar um ponto final em seu namoro com o humorista Marcelo Duque. A atriz tomou a decisão há poucos dias depois de descobrir, com provas, que estava sendo traída por ele. Os dois estavam juntos desde fevereiro e assumiram publicamente no carnaval ao surgirem como casal em um camarote na Marquês de Sapucaí.

O humorista postou um vídeo em seu perfil no Instagram, na última quarta-feira, brincando sobre traição ao comentar o cancelamento que vinha sofrendo depois de fazer uma piada capacitista de uma participante do programa "Casamento às cegas". "Estou sendo muito cancelado. Parece que eu afundei um submarino ou parece que traí minha namorada. Mas trair a namorada não dá mais cancelamento, a galera até elogia hoje".

Ana Paula Tabalipa e Marcelo Duque ficaram mais conhecidos após mostrarem grande sintonia nas redes sociais, em vários vídeos divertidos, e já lucravam como casal fazendo publiposts no Instagram.

