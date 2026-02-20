Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Furtado vai comandar nova temporada do Fábrica de Casamentos no SBT

Estadão Conteúdo

O SBT oficializou o retorno do Fábrica de Casamentos à programação da emissora. A quinta temporada será comandada por Ana Furtado, que assume o posto anteriormente ocupado por Chris Flores, apresentadora das quatro primeiras edições, exibidas entre 2016 e 2020.

Animada com o novo desafio, Ana destacou em comunicado que o programa reúne elementos que dialogam com sua trajetória, como histórias reais, emoção e celebração. A apresentadora também ressaltou que esta será sua primeira experiência à frente de um reality show.

Exibição na TV e versão exclusiva no streaming

A nova temporada contará com 12 episódios na TV aberta e, paralelamente, ganhará uma versão especial no Disney+. Cada episódio exibido no SBT terá conteúdo complementar na plataforma, ampliando a experiência do público.

Embora seja a estreia do Fábrica de Casamentos no catálogo do Disney+, a parceria entre as empresas já havia sido firmada anteriormente em produções como a nova versão brasileira do The Voice Brasil, reforçando a estratégia de integração entre televisão aberta e streaming.

Especialistas mantêm identidade do formato

O time de especialistas que marcou as temporadas anteriores segue confirmado:

- Apresentação: Ana Furtado e Carlos Bertolazzi; - Beca Milano, responsável pelos bolos e doces; - Lucas Anderi, à frente dos vestidos e trajes; - Mari Dedevits, encarregada da organização e decoração; - Robson Jassa (cabeleireiro) e Junior Mendes (maquiador).

Criado pela Formata e com direção de Marcelo Kestenbaum, o reality mantém sua essência original, em cada episódio, um casal tem apenas sete dias para realizar o casamento dos sonhos. O público acompanha desde a escolha dos detalhes até os bastidores da montagem da festa, culminando no aguardado momento do "sim".

Retorno repaginado

Após seis anos fora do ar, o programa retorna com novas dinâmicas e histórias ainda mais desafiadoras. A proposta continua sendo celebrar o amor e os recomeços, mas agora com pedidos cada vez mais personalizados e exigentes por parte dos noivos.

A estreia da quinta temporada está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

FÁBRICA DE CASAMENTOS

5ª TEMPORADA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Selton Mello anuncia novo projeto internacional no cinema: 'I Don’t Even Know Who I Was'

Projeto foi filmado em Paris, em 35mm, e tem ator como protagonista

20.02.26 10h26

MODA

Modelo paraense Eduarda Dourado, de 15 anos, vence concurso de moda e inicia carreira internacional

Natural de Belém, o jovem reside em São Paulo, mas se mudará em breve para o exterior para dar seguimento à carreira internacional

20.02.26 9h52

APRESENTAÇÃO

Murilo Couto apresenta nova fase do stand-up com show em Belém

Com piadas ácidas e humor acelerado, comediante se apresenta sábado (21) no Teatro IT Center

20.02.26 8h00

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

ASSUMIU

Jornalista australiana pede desculpas após aparecer alcoolizada durante transmissão ao vivo

Danika Mason admitiu o erro em rede nacional e justificou o comportamento desconexo com a combinação de altitude e falta de alimentação durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

20.02.26 8h53

tristeza

Ator Eric Dane, de “Grey’s Anatomy”, morre aos 53 anos

O ator lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

19.02.26 23h37

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

REALITY SHOW

BBB 26 terá Sincerinho na sexta e Big Fone no sábado

No Sincerinho, os brothers terão de escolher três colegas que estariam em seu "paredão perfeito"

20.02.26 8h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda