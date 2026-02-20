Ana Furtado vai comandar nova temporada do Fábrica de Casamentos no SBT

O SBT oficializou o retorno do Fábrica de Casamentos à programação da emissora. A quinta temporada será comandada por Ana Furtado, que assume o posto anteriormente ocupado por Chris Flores, apresentadora das quatro primeiras edições, exibidas entre 2016 e 2020.

Animada com o novo desafio, Ana destacou em comunicado que o programa reúne elementos que dialogam com sua trajetória, como histórias reais, emoção e celebração. A apresentadora também ressaltou que esta será sua primeira experiência à frente de um reality show.

Exibição na TV e versão exclusiva no streaming

A nova temporada contará com 12 episódios na TV aberta e, paralelamente, ganhará uma versão especial no Disney+. Cada episódio exibido no SBT terá conteúdo complementar na plataforma, ampliando a experiência do público.

Embora seja a estreia do Fábrica de Casamentos no catálogo do Disney+, a parceria entre as empresas já havia sido firmada anteriormente em produções como a nova versão brasileira do The Voice Brasil, reforçando a estratégia de integração entre televisão aberta e streaming.

Especialistas mantêm identidade do formato

O time de especialistas que marcou as temporadas anteriores segue confirmado:

- Apresentação: Ana Furtado e Carlos Bertolazzi; - Beca Milano, responsável pelos bolos e doces; - Lucas Anderi, à frente dos vestidos e trajes; - Mari Dedevits, encarregada da organização e decoração; - Robson Jassa (cabeleireiro) e Junior Mendes (maquiador).

Criado pela Formata e com direção de Marcelo Kestenbaum, o reality mantém sua essência original, em cada episódio, um casal tem apenas sete dias para realizar o casamento dos sonhos. O público acompanha desde a escolha dos detalhes até os bastidores da montagem da festa, culminando no aguardado momento do "sim".

Retorno repaginado

Após seis anos fora do ar, o programa retorna com novas dinâmicas e histórias ainda mais desafiadoras. A proposta continua sendo celebrar o amor e os recomeços, mas agora com pedidos cada vez mais personalizados e exigentes por parte dos noivos.

A estreia da quinta temporada está prevista para o primeiro semestre de 2026.