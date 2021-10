Amazônia Jazz Band vai apresentar repertório inédito no Theatro da Paz

A temporada de novos concertos do Theatro da Paz está aberta. Nesta terça-feira (19), a partir das 20 h, a maior casa de espetáculos do Pará recebe a Amazônia Jazz Band, com repertório inédito e participação especial da cantora mirim Bia Dourado, participante da última edição de um reality show de música. O Theatro da Paz é um equipamento do Governo do Pará, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A regência será do maestro paraense Eduardo Lima, integrante da Amazônia Jazz Band (AJB) como saxofonista e flautista há 24 anos, e nos últimos cinco anos exercendo a função de maestro auxiliar. "Vai ser um show maravilhoso, não tenho dúvidas. Ensaiamos com muito carinho e amor um repertório que está bem variado. Ele começa com clássicos do jazz, e aí vamos fazer vários ritmos. Temos músicas do Michel Jackson, carimbó, muito merengue, muita surpresa boa, e a maior surpresa da noite, diretamente do The Voice Kids Brasil, Bia Dourado. Uma criança que tem um talento maravilhoso, e a gente vai ter a honra de dividir o palco com ela. Então, o público pode esperar muita música boa, muita emoção. Todos os músicos estão ansiosos por esse momento", promete o maestro.

Quem também não esconde a expectativa para o concerto é Bia Dourado, que vai interpretar a canção mariana "Círio Outra Vez", do padre Fábio de Melo, em um arranjo adaptado para a AJB. "Eu estou feliz e ansiosa, porque cantar no Theatro da Paz é um sonho pra mim e um marco muito grande na minha carreira. Sobre a escolha da música, eu tenho uma conexão muito especial com o Círio, e cantar uma música sobre o Círio é uma coisa que, pra mim, faz muito sentido. Expressa muito do que sou e do meu amor por essa procissão paraense. Ainda mais por cantar com a AJB, que é uma honra muito grande e está sendo incrível", garante a artista convidada.

Os ingressos para o concerto podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro da Paz, por R$ 2,00, a partir das 09 h desta terça-feira. A apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19 continua obrigatória, bem como o uso de máscara. A capacidade de lotação do espaço será respeitada até o limite de 85%.