Amazônia e cultura nortista são destaques da programação do Festival de Teatro de Curitiba deste ano

Para este ano, o Festival de Teatro de Curitiba, que leva produções teatrais nacionais e internacionais para a capital paranaense, dará destaque ao Norte do país. O festival é realizado desde 1992 e apresenta a Amazônia como protagonista nesta edição. A abertura oficial do Festival de Curitiba será dia 25 de março, no Viasoft Experience. Haverá ainda mais duas apresentações programadas do espetáculo dos bois Garantido e Caprichoso, de Parintins, Amazonas, desta vez integrando a mostra de “Temporada de Musicais”, nos dias 26 e 27 de março, no Teatro Positivo.

VEJA MAIS

A importância da preservação do bioma, da manutenção das tradições e manejos dos povos originários, além do papel fundamental que a cultura nortista exerce para o planeta e, em especial para o Brasil, serão os principais assuntos no eixo temático “amazônico”. O evento inclui espetáculos que se destacaram no cenário nacional, tanto por trazerem elementos culturais quanto as tradições regionais.

Segundo a diretora do festival, Fabíula Passini, o evento sempre tenta abranger alguma região do país. “Ainda não tínhamos tido a oportunidade de contemplar espetáculos do Norte, agora esse momento chegou. Precisamos conhecer o que se produz nessa região, então acreditamos que o festival fará esse intercâmbio com o Norte e mostrar essa potência”, explicou.

A diretora destacou ainda que este ano, o público pode esperar um festival completamente brasileiro. "Eu acho lindo o amor que os nortistas têm por sua cultura, isso nos encanta. E é esse amor que queremos mostrar. Nós nunca estivemos tão brasileiros, abrangemos todas as regiões então será um ano plural e diverso, cheio de artistas maravilhosos”. Ela encerra dizendo que a receptividade do eixo tem sido tão boa, que a direção vem recebendo elogios de diferentes cantos do país, além de pessoas dizendo que irão para a cidade pela oportunidade de conferir os espetáculos anunciados.

Curadoria

As curadoras do Festival de Curitiba, Daniele Sampaio e Giovana Soar viajaram para conhecer iniciativas pelo país, chegando até o Festival de Teatro da Amazônia, onde conseguiram acompanhar muito da mostra e acessar uma gama considerável de trabalhos. Segundo Daniela, “essa edição traz um olhar muito especial para o eixo amazônico, e o público terá a oportunidade e o privilégio de assistir obras que, no conjunto, demonstram a pluralidade, a riqueza e a diversidade da região Norte do Brasil”, destacou. Daniele destacou ainda que poder vivenciar muito desse lugar ainda pouco conhecido para muitos brasileiros de outras localidades é de extrema importância.

Agenda multitemática

O espetáculo de abertura escolhido para o festival será “Caprichoso e Garantido: o Duelo da Amazônia”. Trata-se do tradicional show dos ‘‘Bois de Parintins’, Patrimônio Cultural do Brasil e importantes alegorias da toada de bumbás no popular festejo que todos os anos leva milhares de pessoas para a cidade amazonense (que leva o mesmo nome) em meados de junho.

Compõem ainda o programa do denominado ‘eixo temático amazônico’ desta edição, o Cabaré Chinelo, do grupo Ateliê 23 em parceria com a Cia de teatro argentina García Sathicq; o espetáculo TA - Sobre ser Grande, do Corpo de Dança do Amazonas, e a performance-ritual ÜhpÜ. Apesar de não ser originário do Norte, o solo autobiográfico Azira'i, vencedor do prêmio Shell nas categorias “Melhor Atriz” e “Melhor Iluminação”, também está na mostra. Ele é inspirado nas histórias da atriz indígena Zahy Tentar e sua mãe, Azira’i Tentehar, a primeira mulher da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão, a se tornar pajé.

História

O Festival de Curitiba é um estimulante de talentos, tendências culturais e artísticas, de reflexão e formação. Começou no ano de 1992 com 14 espetáculos com o objetivo de promover a convergência das artes com o lazer, se tornando um dos principais palcos de estreias nacionais e internacionais, além da atuação de fortes nomes das artes brasileiras. Com sua já conhecida e estruturada multiplicidade na programação, hoje, o Festival de Teatro de Curitiba chega em sua 32° edição, firmado como a principal oportunidade dos paranaenses e brasileiros desfrutarem de produções artísticas variadas e premiadas, com preços acessíveis.

O Festival de Teatro de Curitiba é apresentado pelo Banco do Brasil, Sanepar e Tradener (Comercialização de Energia), com patrocínio de EBANX, Banco CNH Industrial e New Holland, ClearCorrect, Copel (Pura Energia, Brose) e patrocínio especial de UNINTER e GRASP.

Agende-se

32.º Festival de Curitiba

Data: De 25/03 a 07/04

Local:

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas)

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no ParkShoppingBarigüi - piso térreo - (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Ecoville), de segunda a sábado, das 10h às 21h, e, domingos e feriados, das 12h às 20h.