Alinne Moraes fala sobre viver romance na ficção com Cauã Reymond

Alinne Moraes, 38, será protagonista de “Um lugar ao sol”, novela prevista para entrar no ar em novembro, depois de ser adiada algumas vezes por causa da pandemia. A atriz vai interpretar Bárbara, uma moça que sonha construir uma família e ser mãe.

A personagem também é depressiva, um pouco bipolar e namorada de Cauã Reymond, detalhe que vem movimentando a internet e rendendo bons posts nas redes sociais do galã. “Na labuta com a ex”, escreveu ele dia desses ao compartilhar uma foto ao lado de Alinne.

No começo dos anos 2000, os atores formavam um dos casais mais festejados do showbiz nacional. “É engraçado que a gente se reconhece em muitos momentos, o olhar... Para a novela, isso é ótimo. Vai gerar um interesse extra do público, atiçar a curiosidade das pessoas”, observa a paulista, casada com Mauro Lima, diretor de cinema.