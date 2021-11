Alfredo Guimarães Garcia abre pré-venda de 'O homem que falava com Deus'

"O homem que falava com Deus e outros contos assombrosos" (Ed Populivros) é o 60º livro do bragantino Alfredo Guimarães Garcia, que está em pré-venda até o próximo dia 5 de dezembro. A obra é uma homenagem póstuma a outro escritor paraense, Walcyr Monteiro, autor do best-seller "Visagens e Assombrações de Belém".

O livro é dedicado ao Walcyr Monteiro, que foi um grande pesquisador nessa temática de visagens e assombrações não só em Belém, mas no Pará, pois ele abordou em vários livros", descreve Garcia.

O livro reúne 12 contos, cuja metade é inspirada nas histórias da oralidade popular que Alfredo Garcia colecionou ao longo da infância, no interior do Nordeste Paraense. "Eu uso muito - do que ele (Walcyr Monteiro) sempre falava - da memória da oralidade de histórias que eu ouvia na infância, especialmente na região de Capanema, Bragança, Ourém e Santa Luzia do Pará. Eram histórias contadas especialmente no final da noite, na época em que não havia energia elétrica no interior, o que traduzia aquele ambiente fantasmagórico".

Os outros contos do livro revisitam o gênero fantástico e insólito ligados a aspectos da literatura universal, como o tema da Maria Sanguinária, da areia movediça, do fantasma que aparece para auxiliar pessoas vivas, da casa fantasma da Cidade Velha e de um tesouro perdido.

O conto que dá título ao livro, "O homem que falava com Deus", narra sobre um homem que está no analista falando sobre a própria vida e relata que, durante a infância, sofreu um encantamento, que o fez desaparecer às margens de um igarapé e depois, ao reaparecer, foi dado como menino santo. O conto é inspirado em uma história real.

O livro custa R$ 90 com pagamento pela chave-pix populivros@gmail.com. O valor inclui uma segunda obra, que o comprador escolhe entre os romances de Garcia, "Fiapo" e "Enquanto meu pai morre", ou, ainda, o livro escrito pelo filho dele, H.G. Neto, "O catálogo das coisas específicas & outras c(o)rônicas", que será lançado no próximo dia 4 de dezembro. Não há cobrança de entrega.