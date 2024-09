Alba Mariah celebra 80 anos de Chico Buarque no palco do Theatro da Paz, em Belém

Em 19 de junho último, o cantor, compositor e escritor carioca Chico Buarque de Hollanda completou 80 anos de idade. E por ser uma referência na cultura brasileira, em particular no trato com o universo feminino, esse autor ganha uma homenagem especialíssima de uma mulher em Belém, uma fã incondicional, a cantora Alba Mariah. Alba apresentará, a partir das 20h desta terça (17), no palco do centenário Theatro da Paz, o show "Alba Mariah Retrato em Branco e Preto - o universo feminino de Chico Buarque". Além disso, Alba vai estar na ótima companhia do pianista Paulo José Campos de Melo. Portanto, um momento musical para quem gosta de boa música e interpretações de alto nível.

Alba Mariah conta que esse show já acontece há 18 anos e, durante a pandemia da covid 19, foi apresentado, inclusive, em formato de live. "E este ano eu resolvi fazer o encerramento desse trabalho, iniciado em Paris, quando eu morava na França, em 2006, e eu trouxe para o Brasil em outubro de 2006. A gente vai fazer o encerramento no Theatro da Paz, que é a glória para um artista, para um compositor", afirma. Ela ressalta também que o show é referendado pelo fato de Chico Buarque estar completando este ano 80 anos de idade e ser um artista que ela trabalha há muitos anos.

Então, foi pensado após um encontro casual da cantora com o compositor, considerando-se também que ela saía de um relacionamento. "E eu pensei nesse universo feminino, nessas mulheres que o Chico retrata tão bem, e ele foi me inspirando nessa costura desses retratos femininos, por isso é que é 'Retrato em Branco e Preto' ", salienta a cantora.

É um show de piano e voz, costurado por convidados: Isabella Pamplona, Miss Beleza Trans Pará 2024; o cantor e compositor Arthur Nogueira; o cantor João da Hora; Thiago Amaral e Delcley Machado, instrumentista. O repertório abrange canções como Retrato em Branco e Preto", "Futuros Amantes", "O Meu Amor", "Sob Medida" e "Mar e Lua".

Alba Mariah enaltece a construção das canções por Chico Buarque como fruto de um cronista perfeito; um autor atemporal, que não tem idade, além da sensibildade do compositor ao universo das mulheres e, em especial, o engajamento político e a filosofia dentro da música. "Cantar Chico no Theatro da Paz é muito especial; é unir dois elementos imprescindíveis para a sobrevivência da cultura e para a gente deixar esse registro. O show vai ser gravado em audiovisual, para que a gente entregue, inclusive, um documento ao Chico sobre esses 18 anos, inclusive, com relatos de pessoas. Cantar Chico no Theatro da Paz é realizar um sonho", finaliza Alba Mariah.

Ingressos para o show podem ser adquiridos nas bilheterias do Theatro da Paz, na Praça da República, no centro de Belém, das 9h às 17h. Gratuidades: a partir das 18h desta terça-feira (17), antes do show, ou no ticketfacil.com.br.