'Ainda que vou transar e beijar muito', diz Susana Vieira a Pedro Bial

Aos 78 anos, Susana Vieira é dona de uma autoestima inabalável e diz não ter perdido a sensualidade apesar de já viver a terceira idade. A atriz foi a convidada do "Conversa com Bial" da última terça-feira (16).

“Não perdi minha sensualidade apesar da terceira idade. Isso é o que me faz viver, respirar: achar que eu ainda vou ser chamada de mulher gostosa”, disse logo no início do bate-papo.

“Minha gostosa! Você com esse seu tesão que irradia pela vida, pela arte, você contagia as pessoas com isso”, completou Bial.

Em seguida, o jornalista perguntou à veterana das telinhas brasileiras como foi encarar, com toda essa sede de vida, as limitações impostas pela pandemia. Susana revelou que por vários momentos se sentiu morta, figurativamente, mas que tentou a todo custo seguir em frente.

“Eu me senti várias vezes existencialmente, figurativamente, como se eu tivesse morrido. Porque o fato de eu enxergar, eu ouvir, eu comer, eu tomar banho, não tinha o menor sentido porque não era pra nada, eu não ia chegar a lugar nenhum. O que eu mais senti foi o sentimento de estar morta em vida”, desabafou a atriz.

Para não deixar a tristeza tomar conta, Susana tentou pensar no que a motiva a seguir em frente: “Eu ainda acho que vou transar muito, ainda acho que eu vou beijar muito na boca, que alguém vai me abraçar e dizer que eu sou muito gostosa, ainda acho que vou voltar para a Grécia que não vou há anos… acho que isso, dentro de mim, não me deixou morrer em vida”.