O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (02)

MÚSICA

Choro

| O quê: Roda de Choro com o grupo "Eu Choro!"

| Onde: Bar do Horto Municipal (Trav. Mundurukus)

| Hora: A partir das 12 horas

Roda de Samba

| O quê: Roda de Samba com Arthur Espíndola e convidados

| Onde: Blvd. Castilhos França, 550

| Hora: A partir das 14h

| Informações: @cervejariacaboca

Samba de Zé

| O quê: Programação cultural com shows do grupo Roda de Fifi, Geraldo Nogueira, Tisci Santos, Samir Filho e Iara Mê e discotecagem da DJ Jack Sainha

| Onde: Travessa Gurupá, nº 18, entre Dr Assis e Rua São Boaventura

| Hora: A partir das 15h

| Informações: @sambadeze / (91) 98891-6074

Klandestino

| O quê: Festival Klandestino com Banda Luau, Reggaetown, Diogo Rosa, Gabriel Xavier e mais 10 artistas

| Onde: Palafita Bar (Rua Siqueira Mendes, 264 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 16 horas

| Informações: (91) 98211-0223 e 98215-1654

Verão

| O quê: Bateu Saudade - abertura do verão com Willy Lima, Willian Cesar e Christiano, Karol Diva, Melk e Homicis

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 17 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Reggae

| O quê: Reggae da Flor com Luau Reggae e DJ 3º Mundo

| Onde: Cervejaria Flor de Lúpulo (Tv. Alm. Wandenkolk, 690)

| Hora: 18 horas

| Informações: @cervejariaflordelupulo

Samaúma

| O quê: Discotecagem de JonJohn

| Onde: Bar Samaúma (Av. Generalíssimo Deodoro, 1354)

| Hora: A partir das 18h

| Informações: @barsamauma

Regional

| O quê: Baile de Verão do Apoena com show de Farofa Tropical e participações de Gabriel Xavier, Dany Black, Juliana Sinimbu, Raidol, Sandrinha e DJ Uiu

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450)

| Hora: A partir das 20h

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Informações: (91) 98158-0829 / 98213-6071 e @espaco_cultural_apoena

Manga Rock

| O quê: Shows de Marcelo Kahwage, Aline Alves e da banda Zona Rural

| Onde: Manga Jambu (Wandenkolk, 373)

| Hora: 20 horas

| Informações: @mangajambu

Rock Clássico

| O quê: Old School Rock Night, noite de tributo a bandas de Rock n' Roll das antigas feito pela banda Rock Way

| Onde: Studio Pub (Rua Pres. Pernambuco, 277, Batista Campos)

| Hora: A partir das 20h

| Ingressos: R$15 pelo Sympla e no local

| Informações: @studiopubbelem

Rajada Night

| O quê: Rajada Night com Zeit, Delinquentes e Marcelo Damaso

| Onde: Café com Arte (Tv. Rui Barbosa, 1437)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingressos: A partir de R$ 20 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @rajadanight

Manga Pub

| O quê: Show de Marina Moraes Trio Acústico

| Onde: Manga Pub (Av. Cmte. Brás de Aguiar, 492)

| Hora: 21 horas

| Informações: @mangapuboficial

MPP

| O quê: Show de Nilson Chaves e apresentação de Ney Messias e a participação de artistas da nova geração

| Onde: Casa Namata. (Av. Conselheiro Furtado, 287 - Batista Campos)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: A partir de R$ 60 (vendaq antecipada no Sympla)

| Informações: @nilsonchavesoficial

Seresta

| O quê: Aniversário da cantora Nívea Magno com Banda Açaí Play, Igor dos Teclados, Jorginho Silva, Waldécio & Trio, Joelson Pantoja, Allan Rodrigo e DJ Anderson

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir de 21 horas

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681.

Farofa

| O quê: Farofa do Mormaço reúne Cia do Calypso, DJ Elisson e Bruno e Trio

| Onde: Mormaço (Rua Carneiro da Rocha, 1 - Cidade Velha - Belém)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: A partir de 10

| Informações: @mormacobarearte e @companhiadocalypsoreal.

Acorda, Pedrinho

| O quê: Show da banda Jovem Dionísio em Belém pela Acorda Pedrinho Tour

| Onde: Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás – Belém)

| Hora: A partir das 21 horas

| Informações: (92) 98158-8544

Irmãos

| O quê: Show Irmãos com Alexandre Pires e Seu Jorge + show do cantor Bino e participação de Júlio Cézar e o DJ Edu Couto.

| Onde: Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, n° 5232).

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingresso: A partir de 80 (vendas presenciais e online pela Bilheteria Digital)

| Informações: @linkprodutora

TEATRO E DANÇA

Ballet Clássico

| O quê: Festival Nacional de Ballet Clássico (FENABAC) com realização de workshops, mostra de dança e arte na rua

| Quando: 1º a 03 de julho de 2022

| Inscrições e informações: @cia.bellaart

Afogados

| O quê: Temporada do espetáculo Senhora dos Afogados - Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues

| Onde: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 – Reduto - Belém)

| Hora: 18h e 20 horas

| Quando: 30 de junho, 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de julhode 2022

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @senhoradosafogadosetdufpa

Malandragem

| O quê: Espetáculo Sagrada Malandragem

| Onde: Bar Canto do Zé (Tv. de Breves, 139 - Cidade Velha, Belém)

| Hora: 19 horas

| Quando: 29 de junho a 03 de julho de 2022

| Informações: @sambadeze

Entrelinhas

| O quê: Espetáculo Entrelinhas

| Onde: Teatro Universitário Cláudio Barradas (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 - Umarizal)

| Hora: 19h30

| Quando: 30 de junho, 01, 02, 03 de julhode 2022

| Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

| Informações: @tucbbarradas

JUNINO

Revoada

| O quê: Apresentações de Pássaros Juninos e Cordões de Bichos

| Onde: Teatro Margarida Schivasappa (Centur - Av. Gentil Bittencourt - Belém - PA)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: Até 03 de julho de 2022

| Informações: @teatromargaridaschivasappa

Vila da Barca

| O quê: XXXII Feira da Cultura Popular-Arraial do Urumajó com shows de Arraial do Pavulagem, Super Pop, Barracão do Xote, Tropa do Forró e Boi Faceiro de São Caetano de Odivelas e mais

| Onde: Praça central de Augusto Corrêa

| Quando: De 30 de junho a 03 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @prefeituradeaugustocorreapa

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

Paisagens

| O quê: Exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura

| Onde: Kamara Kó Galeria (Tv. Frutuoso Guimarães, 611 - Campina, Belém)

| Hora: Qui e Sex: 15h às 18h; aos sábados: 10h às 13h

| Quando: Até 23 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @kamarakooficial

Relíquias

| O quê: 8ª edição da Exposição “Relíquias do Bosque” com a apresentação de motos, carros antigos e super carros e feira de antiguidades

| Onde: Praça de Eventos do piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: De 10h às 22h

| Quando: Até 02 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @bosquegraopara

LITERATURA E ARTE

Estrelas

| O quê: Festival das Estrelas com apresentações culturais, danças e culinária japonesas

| Onde: Associação Pan-Amazônia (Trav 14 de Abril, 1128)

| Hora: De 16h às 22h

| Ingresso: Entrada franca

| Informações: (91) 98829-4133

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br