O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (20)

MÚSICA

Égua do Modão

| O quê: Égua do Modão com shows de Luann Kassio, Eduardo e Gabriel e Seven Jr

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá com participação de Felipe Cordeiro

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Quarta Insana

| O quê: Quartas Insanas com show de Priscila Morenno & Banda

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: Entrada gratuita até 22h e após, R$ 10

| Informações: @studiopubbelem

MPB

| O quê: Santo Tropical apresenta show de Nelinho Brasil

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 21 horas

| Gênero: Brasilidade

| Informações: @cafesantooficial

Vitrine

| O quê: Quarta Delas com Wlilly Lima e Beto & Naldo e DJ Hiroshi

| Onde: Vitrine Lounge (Rua, Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem

INFANTIL

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

COLÔNIA DE FÉRIAS

| O quê: Colônia de Férias Casa SOMA Cultural com oficinas artísticas, contação de histórias e recreação

| Onde: Casa Soma fica (Tv. Cap. Pedro Albuquerque, 395 - Cidade Velha)

| Quando: De 19 a 21 de julho, para crianças de 4 a 7 anos; e de 26 a 28 de julho, para crianças, de 08 a 12 anos, sempre das 14h às 18h

| Informações: (91) 99273-3894

EXPOSIÇÕES

Cotidiano

| O quê: Exposição “Um Olhar Cotidiano”

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800, Campina)

| Hora: Das 9 às 17h (segunda à sexta-feira)

| Quando: Até 19 de agosto

| Ingresso: Acesso gratuito

Ilhados

| O quê: Exposição "Olhares Ilhados" de Evna Moura

| Onde: Galeria Theodoro Braga no Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré)

| Quando: Até 26 de agosto de 2022

| Hora: De segunda à sexta até 19h

| Ingresso: Gratuito

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br