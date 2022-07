O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (13)

MÚSICA

Música e Cinema

| O quê: Show especial “Dia do Rock” de Kartel feat. Bia Palheta e exibição do filme "Escola do Rock"

| Onde: Usina da Paz do Bengui (Estrada do Bengui, s/n° -ao lado do pátio de retenção do Detran)

| Hora: A partir das 18 horas

| Gênero: Música/Rock e Cinema

| Informações: @bandakartelrock

Égua do Modão

| O quê: Égua do Modão com shows de Luann Kassio, Eduardo e Gabriel e Seven Jr

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Exposição e Música

| O quê: Exposição ROCK’ ROLL & MIRITI, exposição de esculturas em miriti de bandas e artistas como Beatles, Elvis Presley, Raul Sixas, Rita Lee, Ammy Winehouse, Ramones e Pink Floyd, produzidas pelo escultor Paulo Emmanuel além de shows das bandas Klitores Kaos, Cabanos e Andro Baudelaire Duo

| Onde: Núcleo de Conexões Ná Figueredo (Avenida Gentil Bittencourt, 449 - entre Dr. Moraes e Benjamin Constant).

| Hora: A partir das 18 horas

| Gênero: Rock

| Informações: @nafigueredo

Rock

| O quê: Show das bandas SuperSelf, Cout, Mibel, Morfina Punk, Cérebro de Galinha e Infesto no Dia Mundial do Rock

| Onde: Parque Esportivo Cultural Iracema Oliveira (Avenida Tamandaré - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Música autoral / Rock Alternativo / Rock Amazônico / Punk / Hard Core

| Informações: @zonnamusic

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá com participação de Felipe Cordeiro

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

VEJA MAIS

Dia Mundial do Rock

| O quê: Especial "Animals" - 45TH DISC ANIVERSARY com Pink Floyd Project + Bode Velho com Caco Darwin + DJ Junior Soares com open bar de cerveja das 19h às 23h por R$31,99

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda online e na bilheteria da casa)

| Informações: @studiopubbelem

MPB

| O quê: Santo Tropical apresenta show de Nelinho Brasil

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 21 horas

| Gênero: Brasilidade

| Informações: @cafesantooficial

Caliente

| O quê: Quarta Caliente com show de Marcelo Mais e DJ Anderson

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: R$ 25

| Informações: (91) 98117-4398 e 99315-5681

Vitrine

| O quê: Quarta Delas com Wlilly Lima e Beto & Naldo

| Onde: Vitrine Lounge (Rua, Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem

TEATRO E DANÇA

XXXIII Festival Estadual de Teatro

| O quê: Apresentação de espetáculos teatrais dentro da programação da XXXIII Festival Estadual de Teatro

| Onde: Escola Emília Clara (Marituba)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: De 13 a 17 de julho de 2022

| Informações: (91) 99107-2661

EXPOSIÇÕES

Cotidiano

| O quê: Exposição “Um Olhar Cotidiano”

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800, Campina)

| Hora: Das 9 às 17h (segunda à sexta-feira)

| Quando: Até 19 de agosto

| Ingresso: Acesso gratuito

MAIS AQUI:

Fotoativa

| O quê: Exposição "Território Inventado"

| Onde: Associação Fotoativa (Praça das Mercês, no 19 – Cidade Velha)

| Quando: De 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento (de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada)

| Hora: De 10 às 14h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fotoativa

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

MAIS AQUI

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Mostra

| O quê: Mostra de Aniversário Cine Líbero Luxardo 36 anos com exibição de produção audiovisual paraense

| Onde: Cine Líbero Luxardo - Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré)

| Quando: Até 13 de julho de 2022

| Informações e programação completa: http:// www.fcp.pa.gov.br/.

MAIS AQUI

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br