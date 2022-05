O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (1°)

MÚSICA

Guitarrada

| O quê: Lançamento do Songbook de Mestre Vieira, que chega junto a um novo site do músico, integrando o Inventário Mestre Vieira com exibição de vídeos, bate papo às 18h, e o encerramento com show de Guitarrada com a banda "Os Filhos do Mestre"

| Onde: Ná Figueredo (Av. Gentil Bittencourt, 449)

| Hora: A partir das 16 horas

| Entrada: gratuita

| Informações: @mestrevieira_guitarrada

VEJA MAIS

Sertanejo

| O quê: Shows de Luann Kassio e Fole Brasil

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: A partir das 18 horas

| Informações: @mangajambubar

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 10

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

VEJA MAIS

Namata

| O quê: Show de Ferrovia Tex

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Estilo: Jazz e MPB

| Informações: @casa.namata

Reggae

| O quê: Quarta Reggae no Sonar com DJs Vitor Pedra, Alex Roots e DhoDhu Roots e aula de reaggae de salão

| Onde: Sonar Café (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: A partir das 19 horas

| Estilo: Reggae

| Informações: @sonarcafe / 91 98073-5129

Quarta Delas

| O quê: Quarta Delas com shows de Willy Lima, Igor Ramos e participação de Victor & Lyon

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

EXPOSIÇÕES

Star Wars

| O quê: A exposição “Star Wars” apresenta pinturas temáticas, vestuário, colecionáveis e cosplayers

| Onde: CCBEU (Tv. Padre Eutíquio, 1309)

| Quando: Até 3 de junho

Regional

| O quê: A exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música” está aberta ao público

| Onde: Estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Quando: Até 19 de junho

| Hora: Terça a domingo das 16h às 22h

VEJA MAIS

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

VEJA MAIS

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Shopping Metrópole

| O quê: A exposição "A Arte De Quem Faz Acontecer" está aberta ao público

| Onde: Shopping Metrópole Ananindeua (Rod. BR 316, 4500)

| Hora: Segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 12h às 22h

Fronteira

| O quê: Geraldo Teixeira apresenta a exposição “Fronteira”

| Onde: Espaço Cultural Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858)

| Hora: Das 9 às 17 horas, mediante agendamento

| Quando: Até 3 de junho

| Informações: O agendamento pode ser feito através do e-mail: evento@silveiraathias.com.br.

LITERATURA E ARTE

Ilustra! Narrativas em Ação

| O quê: Ilustra! Narrativas em Ação com mostra de animações

| Onde: Audiovisual (3º andar) da Biblioteca Arthur Vianna do Centur (R. Pres. Pernambuco, 277)

| Hora: De 15 às 17 horas

| Ingressos: Gratuito

| Informações: @bibliotecadocentur

VEJA MAIS

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br