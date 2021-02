Suposto 'adm' de conta de Karol Conká explica atitudes da cantora no BBB: 'Jogada de marketing'

Na tarde desta segunda-feira (08), um print de uma conversa entre um suposto amigo do administrador das contas de Karol Conká e outra pessoa circularam pela web. No print da conversa, o "novo adm" da conta da rapper, explica que as atitudes e a pinta de “vilã” no BBB 21 não passam de uma grande jogada de marketing da cantora.

“Eu sou amigo do adm da Karol Conká. Quando ele me chamou para ser adm também ele me explicou detalhadamente como seria a participação dela no reality”, começou a pessoa que não foi identificada.

“Segundo o que ele (adm da cantora) me disse, é uma jogada de marketing da Karol Conká ser diabólica e má no BBB pois vai lançar um documentário sobre a militância no século XXI e seus desfechos. Ela está encenando ser a vilã no BBB como crítica social nos dias de hoje, principalmente no BBB”, continuou.

De acordo com a conversa, a rapper já teria até contrato assinado com a Netflix, que inclusive já gravaram algumas imagens. “A maioria das partes já está gravada e para provar, assinaram um contrato datado e comprovado em cartório, que foi antes do BBB começar”, ressaltou o suposto amigo do adm.

Ele finalizou dizendo que a cantora não é “otária” de acabar com a imagem dela dessa forma. Além disso, comparou a jogada de marketing com a que Manu Gavassi fez na edição passada.

"Vocês realmente acham que a Karol ia perder toda a carreira assim em 7 dias? Ela não é otária. Manu Gavassi conseguiu reviver a carreira com vídeos de 2 segundos no instagram. Viram a oportunidade da Karol chamar atenção no BBB fazendo esse movimento social”, disse durante a conversa.

Usando o instagram oficial da cantora, o real adm da conta negou toda a conversa e afirmou que os adms continuam o mesmos desde o começo do programa.