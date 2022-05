Adilson Alcântara faz um convite para o espetáculo 'Quem quer rir comigo?'

Voltar aos palcos com música e piada não deve ser tarefa fácil para o cantor e humorista Adilson Alcântara, que viveu uma parceria de cinco anos ao lado de Epaminondas Gustavo, e agora retoma as atividades sozinho. O novo show "Quem quer rir comigo?" é um convite a saber mais da história de vida do artista e também de quem faz parte da vida dele. O show vai ser na próxima quinta-feira (12), no 2º piso do Bar Municipal, às 21h.

Adilson Alcântara explica que o show tem roteiro de Márcia Freitas e nasceu no ano passado, com a ideia de misturar música, paródia, piadas e "melôs". O público vai conhecer histórias sobre o artista que serão divididas por temas ao longo dos 12 meses do ano.

"Por exemplo, o mês de julho é marcado pelo verão amazônico, eu vou contar fatos que ocorreram nessa época ao longo da minha. O mês de agosto é o meu aniversário e tem uma série de acontecimentos que já ocorreram e que vou dividir no espetáculo e assim por diante", explica Alcântara.

O humorista acrescenta que vai contar com a participação especial de Nean Galuccio, que vai interagir com o artista durante o espetáculo e a abertura do show é por conta de Rubão Andrade.

"Vai ser um momento de retomada dos meus shows, embora eu já tenha feito ele no ano passado, eu dei uma parada, pois é um tipo de espetáculo que eu já estava acostumado a fazer ao lado do Epaminondas", diz o cantor e humorista. Além das histórias, o show vem acompanhado de músicas que combinam com as situações contadas, com paródias e até "melôs".

Sobre o artista

Adilson Alcântara da Silva é paraense, nasceu na cidade de vigia de Nazaré-Pa, veio para capital Paraense Belém aos nove anos de idade trazendo na mala referências da sua cidade histórica como Carimbó, ladainhas, folias de reis e os blocos carnavalescos de rua, na adolescência tornou-se cantor, compositor, ator, humorista e produtor cultural.

O primeiro registro fonográfico foi em 1990 com a Damo-tape (faixa demonstrativa) da música " As Crianças Latinas" de Edir Gaya. Em 1998 Lançou o Seu 1 º CD solo: "Tributo à Cidade Em Romaria". Em 2004 lançou CD "Cantar", produzido por Nilson Chaves. Em 2017 lança o CD Adilson Alcântara 20 anos, produzido por Manuel Cordeiro.

Suas composições já foram gravadas por intérpretes como Olivar Barreto, Lucinha Bastos, Fabrício dos Anjos, Maria Lídia, Mahrco Monteiro, Gigi Furtado, Nilson Chaves, Pinduca, Eloi Iglesias e outros.

Como humorista atuou na televisão e no teatro com espetáculos. Em 2016, começou a trabalhar com o humorista Epaminondas Gustavo com o espetáculo “Humor à primeira espiada”.

Em 2019, Gravou no Teatro Margarida Schivasappa o DVD “50 Tons de Adilson Alcântara” com direção de Marcia Freitas, com participação de Maria Lídia e Marco Monteiro.

Serviço:

Data: 12 de maio

Local: Bar Municipal

Hora 21h

Informações: 982613048