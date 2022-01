Adele lança clipe oficial da música 'Oh My God'

A superestrela global Adele lançou o clipe oficial da música “Oh My God”, do álbum “30” (Columbia Records). O clipe reúne Adele com o diretor Sam Brown, que dirigiu o vídeo do grande sucesso “Rolling In The Deep”. A energia e o movimento do clipe ressaltam o tom imediato e sensual da canção, como Adele afirma: “Eu sei que é errado, mas eu quero me divertir”.

“30”, o quarto e mais recente álbum de estúdio da Adele, continua dominando as paradas em todo o mundo e recebeu o certificado triplo de platina nos EUA e duplo no Reino Unido, Irlanda, França e Coreia. Lançado em novembro do ano passado, “30” é o álbum mais vendido de 2021 no Reino Unido e, nos EUA, está em primeiro lugar na parada de vendas de álbuns da Billboard há 7 semanas – “30” é o único a vender mais de um milhão de cópias. O primeiro single do projeto, “Easy On Me”, é um sucesso global e ocupa a primeira posição na Billboard Hot 100 há 8 semanas. A canção é atualmente a música mais tocada nos EUA. É, também, Top 40 nas rádios pela 6ª semana consecutiva, superando o recorde anterior da Adele, com “Rolling In The Deep”, que ocupou a posição durante de 5 semanas em 2011. Após o lançamento, “Easy On Me” foi a faixa mais adicionada às rádios dos EUA e a mais tocada em uma única semana.

Adele iniciará a sua residência em Las Vegas, a “WEEKENDS WITH ADELE”, em 21 de janeiro de 2022, no The Colosseum of Caesars Palace Hotel.