Adega recebe sarau na 'Quarta com estilo'

A "Quarta com Estilo", programação cultural da "Adega da Benjamin", apresenta um sarau com as participações dos artistas plásticos Rose Maiorana e Marinaldo Santos, da poetisa Rose White e do saxofonista e violinista Jefferson Alves, o Jeffinho, nesta quarta-feira, 4, a partir das 19h.

“Será uma noite de estímulos visuais, auditivos e olfativos. As pessoas vão viver essa experiência, tomando um vinho e comendo algo aqui na adega, que é um ambiente aconchegando e intimista para relaxar”, descreve a empresária Ana Paula Teixeira, proprietária do estabelecimento.

Rose Maiorana e Marinaldo Santos estarão com cerca de dez telas cada um, na mostra. “Estou levando minha fase de explosão de cores e minha fase botânica”, descreve a artista paraense. “A arte em si conecta independente de técnica ou estilo”, define Rose.

Rose considera importante levar as obras dela para ambientes alternativos, de fora do circuito formal de galerias e de exposições: “Acho super importante porque permite que mais pessoas entrem em contato com a minha arte. Nós, artistas, precisamos cada vez mais de espaços que abram as portas para arte”. Ela avalia que a adega é um dos lugares por onde “circulam pessoas que, muitas vezes, não frequentam exposições e ali é meio que a exposição indo até elas”, observa.

Já a poetisa Rose White vai declamar poemas e cantar canções acompanhada de Jeffinho. “Eu comecei a escrever poesias para vinhos em 2018, em São Paulo, onde fiz parte de um grupo de enólogos, sommeliers e representantes de vinículas”, conta White, que ficou conhecida como “Poetisa dos Vinhos” após publicar em blogues e sites e lançar o livro “Trilhas”, em dezembro. Em Belém, ela abriu uma confraria chamada "Viajei no Vinho Belém”, que se conecta com as casas de venda do produto.

“Vou levar para o sarau algumas poesias de vinhos, aproveitando para mostrar como uma pessoa da região Norte recebeu o título de ‘Poetisa dos Vinhos’ se na nossa região não tem vinículas e nem vinhedos. Quero mostrar de que forma eu contemplo a nossa cultura com a cultura dos vinhos”, conta a poetisa. “Trilhas” também é título de uma canção de autoria dela, com melodia de Luiz Pardal, que a artista vai cantar durante o sarau, acompanhada de Jeffinho.

O músico, que integra a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, já se apresentou anteriormente na adega e volta para um novo espetáculo.

“A ‘Quarta com Estilo’ é um evento que acontece toda quarta na Adega da Benjamin trazendo convidados do mundo da arte e da música para que todos possam viver experiências sensoriais curtindo um bom vinho”, descreve Ana Paula. As edições anteriores reuniram artistas, consultores, empresários, lojas e produtores culturais convidados, trazendo temáticas diferentes.

O evento é aberto ao público. Os clientes da adega poderão prestigiar o sarau e conhecer os artistas. As telas de Rose Maiorana ficarão expostas na adega, inicialmente, pelo período de 30 dias. As obras poderão ser adquiridas, se houver interesse dos visitantes, em contato por meio das redes sociais da autora.

Agende-se:

Sarau da “Quarta com Estilo”

Dia: Quarta-feira, 4

Hora: a partir das 19h

Local: Adega da Benjamin (Tv. Benjamin Constant, 1361, entre Nazaré e Braz de Aguiar)