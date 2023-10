Acidente ao vivo no 'Mais Você' com cozinheiro chama atenção do público e viraliza na internet

Um incidente no programa “Mais Você”, da TV Globo, chamou atenção dos espectadores e deu o que falar na internet desde a última segunda-feira (2). No encerramento da atração, comandado por Ana Maria Braga, o cozinheiro Ícaro Theodoro estava realizando uma tarefa na cozinha e tentou retirar um pedaço de papel alumínio do airfryer, resultando em uma queimadura causada pelo vapor quente. O trecho do programa viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de comentários.

Assista ao vídeo:

Tudo ocorreu quando Ana Maria Braga estava se despedindo de seus convidados, Felipe Andreoli e Tati Machado, e Ícaro estava localizado no fundo do cenário, organizando a cozinha. De repente, ele aparece balançando a mão e fazendo careca.

Na internet, internautas comentaram o ocorrido e expressaram preocupação pelo estado de saúde de Ícaro. Nesta terça-feira (3), a apresentadora esclareceu que tudo não passou de susto, já que o rapaz não teve ferimentos graves e teria apenas ficado espantado com o vapor quente.