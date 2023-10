Mulher viraliza ao ensinar como dobrar lençol de elástico; vídeo

É provável que, em algum momento da vida, você já tenha tido dificuldade para dobrar um lençol de elástico. Com as bordas irregulares, deixar alinhada a peça parece ser uma tarefa complicada. Mas alguns internautas tem ajudado com vídeos, no tik tok, a desvendar esse secredo do lar, rendido altos comentários e compartilhamentos.

Uma dessas postagens é a do perfil @simonipersonalorganizer. Em menos de um minuto, o tutorial surge sem muitos passos. O conteúdo já recebeu mais de 23 mil curtidas, 375 comentários e 776 mil visualizações. "Arrasou, ficou muito bom", disse. "Fui faser mais perdi a paciencia kkk", ironizou outra. "Ficou excelente! Parabéns, vou tentar!", parabenizou. Assista!