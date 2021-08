Acabou o namoro de Duda Reis e o empresário Bruno Rudge

A influenciadora digital Duda Reis e o empresário Bruno Rudge não estão mais juntos, segundo o colunista coluna Leo Dias. Ele divulgou a informação, neste sábado (28), e fontes revelaram que foi o empresário quem resolveu dar um ponto final na relação.

Recentemente, o ex-casal curtiu uma viagem romântica nas Bahamas, mas na companhia da família dele. Na época, a ex-noiva de Nego do Borel recheou o Instagram com momentos felizes no destino paradisíaco. Já Bruno manteve a discrição, evitando postar fotos nas redes sociais. Mas ele apareceu em um flagra da atriz, com direito a emoji apaixonado.