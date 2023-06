Ritchie explica significado de 'abajur cor de carne' na música 'Menina Veneno'; veja o que é

Uma antiga dúvida de um dos maiores sucessos da Música Popular Brasileira (MPB) foi solucionada no último domingo (25), no Domingão com Huck, com o cantor Ritchie, de 71 anos. O compositor de "Menina Veneno" explicou o que significa trecho que diz "abajur cor de carne".

Ritchie explicou que "abajur cor de carne" de "Menina Veneno" trata-se do objeto do quarto com a cor da pele, como são conhecidas as meias-calças femininas.

VEJA MAIS

"Todas as mulheres sabem o que é meia cor de carne (cor da pele). Estava lendo as memórias da Marlene Dietrich, atriz alemã. Em 1959 ela estava hospedada no Hote Copacabana Palace e escreveu cartas para os amigos na Alemanha dizendo que ela estava encantada com os abajures cor de carne que tinham no Copacabana Palace e pensamos em usar isso, num país de tantas cores, para cada um tirar sua própria interpretação", explicou.