A vontade de Príncipe Harry é de acabar com ‘The Crown’, diz especialista na realeza

A quinta temporada da série “The Crown” estreou na Netflix e retrata a corte inglesa no decorrer da década de 1990, mas o que ninguém sabe é que o Príncipe Harry tentou barrar a produção, pois não queria ter a vida ainda mais exposta.

De acordo com The Sun, Angela Levin, especialista na corte inglesa que está escrevendo a biografia sobre Harry, em uma das conversas com o príncipe, ela foi questionada pelo príncipe se já tinha assistido à série. Mas Angela respondeu que não e ele acrescentou: "Você precisa. Mas eu vou insistir para que a produção pare, pois eu não quero estar nela”.

Mesmo tentando barrar, a série continua avançando e nessa temporada o ator Will Powell dá vida a Harry quando criança.