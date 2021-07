Biógrafa de Harry diz que duque deve apontar culpado pela morte de Diana em livro

O príncipe Harry deverá apontar quem considera culpado pela morte da mãe Diana na sua autobiografia. Segundo a especialista na família real Angela Levin, que tem uma obra publicada sobre Harry, o livro de memórias se concentrará na morte da princesa Diana. A previsão é que a autobiografia seja lançada em em 2022.

“Uma fonte bem informada me disse que as memórias de Harry se concentrarão fortemente na morte de sua mãe, a princesa Diana, e quem ele culpa”, afirmou a especialista na família real pelo Twitter. “Foi uma tragédia terrível, mas o triste homem não poder seguir em frente”, completou Angela, autora do livro “Harry: Biografia de um Príncipe”.

Diana morreu em agosto de 1997, em um acidente de carro, em Paris. Ela estava com o companheiro, Dodi al-Fayed, e seu motorista, Henri Paul, quando o carro bateu no túnel Pont D’Alma.

A família real teme o que Harry pode revelar no seu livro. Fontes de dentro do Palácio de Buckingham afirmam que a família real foi pega de surpresa pelo anúncio do príncipe. Ele revelou que estava escrevendo, há aproximadamente um ano, um livro de memórias que trará um relato “totalmente verdadeiro” sobre sua vida. Harry se afastou da família após se casar com a artista americana Meghan Markle.