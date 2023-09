'A Fazenda 15': Quando e como será a primeira roça da edição?

A primeira roça de "A Fazenda 15" será formada nesta terça-feira (26), e já possui alguns alvos quase que determinados para a berlinda. Comandado pela apresentadora Adriane Galisteu, o programa, conforme programação, comecará as 22h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Record.

A 15ª temporada do reality show começou na terça-feira passada (19) e vem rendendo muitos atritos entre os peões. Abaixo, confira como será e quais os possíveis nomes para a primeira roça do reality show.

Como funciona a roça?

A roça é onde os participantes do reality estarão, a partir de uma dinâmica (detalhada abaixo), à mercê da escolha do público, que votará no(s) seu(s) preferido(s) para ficar. A berlida é formada a partir da somatória da indicação do fazendeiro, baía e a mira da casa. A votação é feita pelo site R7.

Indicação do fazendeiro

O Fazendeiro é o líder da casa naquela semana, que ganhou o título e poder por meio da Prova de Fogo. Nessa semana, o fazendeiro Yuri Meirelles, que ficou conhecido pela cena de sexo oral em um clipe de Anitta, indicará alguém para a berlinda. O peão já havia conversado sobre mandar a jornalista Rachel Sheherazade para a roça.

Baía

Os participantes que perderem na Prova de Fogo vão para a Baía. Basicamente, eles perdem o direito de estar na sede principal do lugar, dormindo, então, no celeiro. Na formação da roça, o mais votado da casa tem o direito de puxar alguém da baía para a berlida.

Nessa semana, os integrantes da baía são: Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Lily Nobre e Nathalia Valente (Rachel Sheherazade salvou André Gonçalves e colocou a influencer em seu lugar).

Mira da casa

O participante mais votado pelos outros peões durante a formação da roça integrará a berlinda daquela semana. Nesta primeira roça, André Gonçalves, Jaquelline e Lucas Souza estão na mira dos peões.

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)