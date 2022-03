A cantora e modelo Urias participa do "Qual Teu Papo?" desta quinta, 31

Nesta quinta, 31, às 13 horas, a cantora e modela Urias (pronuncia-se Urías) participa da live "Qual Teu Papo?" no Instagram @oliberal. Ela vai falar sobre carreira, música, o álbum "FÚRIA" e conquistas na carreira de modelo e cantora.

Nascida em Uberlândia (MG), a artista de 26 anos se divide entre a moda e a música. Já desfilou no SPFW e Casa de Criadores, foi capa de importantes revistas de moda brasileiras e foi escolhida como uma das embaixadoras latino-americanas da marca Adidas Brasil.

A carreira musical começou em 2019 e o primeiro álbum "FÚRIA" já comemora 12 milhões de streams no Spotify. Urias possui 364 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais, 27 milhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube. Nas redes sociais, são mais de 600 mil seguidores.

Além da carreira solo, Urias entregou feats com artistas como Nick Cruz (“Cato Cato” que alcançou mais de 350 mil views no YouTube), ássia Reis, Preta Ary e EVEHIVE (“Shonda D+”) e Alice Caymmi.

Urias também tem ligação com a música paraense. Ela participou da canção "Vênus em Escorpião", uma das primeiras canções divulgadas do último álbum da paraense Gaby Amarantos, "Purakê". A música de Gaby traz um feat com Urias e Ney Matogrosso. O clipe acumula milhões de views no Youtube.