Lise Lobato fará a exposição de suas obras no Museu das Mulheres em Brasília; saiba mais

Brasília recebe o primeiro acervo de arte, com obras produzidas apenas por talentos femininos, a partir do próximo dia 7 de dezembro. Museu das Mulheres: Primeira Aquisição, é uma realização do primeiro museu brasileiro dedicado às mulheres, e terá os seus portões abertos às 14h deste sábado. A paraense Lise Lobato fará parte do seleto grupo que abrirá a série de exposições do acervo.

O público poderá contemplar diversas obras como: gravura, escultura, pintura, fotografia, objeto, desenho, vídeo-arte, vídeo-performance, foto-performance, além de outras obras que serão exibidas durante a programação. Fayga Ostrower e Anna Bella Geiger, grandes artistas da cultura brasileira, terão suas obras em exposição ao lado de artistas plásticas pioneiras de Brasília como: Naura Timm, Marlene Godoy, Lêda Watson, Helena Lopes, Ray di Castro e Betty Bettiol. Além disso, oficinas, cursos e um bate-papo com as artistas que fazem parte da programação, acontecerão em paralelo à exposição.

“Apresentaremos parte das primeiras doações de obras e outros itens que inauguram o Núcleo do Acervo DAS, as quais contribuíram para afirmamos que se todo acervo representa a alma do museu, nós temos a nossa alma museal com o universo feminino inteiro nela”, afirmou a diretora do Museu DAS e curadora do evento, Sissa Aneleh.

Lise Lobato, Patrícia Guerreiro, Renata Aguiar, Sofia Seda, Ana Brito, Bárbara Paz, Carolina Leal, Cristiane Martins, Gisel Carriconde Azevedo, Léa Juliana e Lis Marina Oliveira apresentam coleções que abrem a exposição. A artista paraense iniciou a sua carreira no início dos anos 2000, durante a faculdade. Através do incentivo de professores, Lise se inscreveu em algumas exposições de arte, até começar a receber convites para expor os seus trabalhos em salões de arte.

Para ela, é motivo de orgulho fazer parte de uma exposição com tantas artistas brasileiras. “É muito bacana fazer parte dessa exposição, porque mostra o valor das artistas brasileiras. Cada uma utilizando as suas técnicas para contar as suas histórias. Então eu fiquei muito feliz de participar dessa exposição. Principalmente por estar expondo junto com artistas que eu ouvi durante a faculdade, como Fayga Ostrower e Anna Bella Geiger.”, contou Lise Lobato.

Serão duas exposições da artista durante a programação do evento, com técnicas diferentes. A primeira será como uma instalação de objetos de cerâmica, os quais possuem uma relação com as serpentes da Ilha do Marajó. Já a sua segunda exposição será uma obra em tela painel, uma pintura de lápis pastel a óleo, a qual a artista desenhou uma arraia.

A exposição acervo do Museu das Mulheres: Primeiras Aquisições, ocorre do dia 7 de dezembro até o dia 30 de março de 2025, no terceiro andar do Edifício Apollo, no Museu Correios, em Brasília. Com entrada gratuita, a visitação poderá ser feita de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 13h às 17h. Entretanto, a abertura da exposição, neste sábado (07), inicia às 14h.