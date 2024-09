3º Festival Apoena: música da Amazônia será atração em outubro e novembro, em Belém

A música produzida e que ecoa a partir da Amazônia para o mundo é diversificada e revela muito da relação entre povos originários da região (indígenas, negros e ribeirinhos) e os núcleos urbanos, gerando uma sonoridade múltipla e singular, como os moradores e visitantes de Belém poderão conferir, durante os festejos do Círio de Nazaré 2024, no 3º Festival Apoena - A Música da Floresta. O evento, promovido pelo Espaço Cultural Apoena, com sede na esquina da avenida Duque de Caxias, 450, com a Antônio Baena, contará com 15 atrações e começará no dia 12 de outubro e será encerrado em 8 de novembro, no Espaço Na Bêra.

Anderson Moura, que juntamente com Ana Paula Guerreiro, administra o Espaço Cultural Apoena, destaca que o festival chega, este ano, a sua terceira edição. Em outubro, o evento terá momentos no dia 12, 19 e 26 de outubro e mais em 2 e 8 de novembro (este no Espaço Cultural Na Bêra). O público vai poder conferir programações musicais, feira criativa indígena e gastronomia reginal no Na Bêra.



A intenção dos organizadores do festival é celebrar a cultura amazônica e a música feita na região. Nese sentido, serão reverenciados mestres e mestras fazedores de cultura. Assim como nas edições anteriores, o 3º Festival Apoena será um grande encontro da pluralidade da cultura amazônica, reunindo mais de 15 atrações em um line-up que exalta a ancestralidade e a diversidade musical da floresta. A primeira atração a ser divulgada esta semana será o Baile do Mestre Cupijó.

Anderson Moura, organizador do evento, ressalta que "além de bandas e grupos que sempre estão nos palcos do Apoena, vamos apresentar artistas consagrados que levam a cultura da nossa região para o mundo". O Espaço Cultural Apoena funciona há nove anos como um pólo de valorização da cultura da Amazônia.

Como repassa Anderson, a diversidade da música da Amazônia poderá ser conferida em cinco dias de festival, sendo quatro sábados com entrada franca no espaço cultural, com mestres e mestras de carimbó do interior do estado e da região metropolitana. "E o grande dia do festival, no dia 8 de novembro, com mais de dez atrações unindo a tradicional e nova música da nossa região, no Espaço Cultural Na Bêra, às margens da Baía do Guajará”, detalha o organizador.

Preciosidade

Até agora, já estão confirmados para o festival no dia 8 de novembro: Arraial do Pavulagem e Nilson Chaves & Trio Manari, no Espaço Cultural Na Bêra. Para o músico Paturi, integrante do grupo de percussão Trio Manari, "esse festival é importante porque quanto mais juntos estivermos atuando na fomentação e na divulgação da cultura amazônica mais vamos conquistando nosso lugar ao Sol, como se dá a partir desse evento".

A música da Amazônia caracteriza-se, como frisa Paturi, por ser brasileira e abordar a produção musical do norte do Brasil. Ela tem como preciosidade o fato de ser fruto das culturas indígenas e negra, uma mistura afro-ameríndia, em que se destaca "a percussão, a poética dos autores e o lado artístico de cada pessoa". "A cultura amazônica é tão forte e tão bonita", exclama o percussionista.

O encontro musical do cantor e compositor Nilson Chaves e o Trio Manari já é um cartão de apresentação do 3º Festival Apoena - a Música da Floresta. Isso pelo fato de que esses dois expoentes da sonoridade da região contabilizam décadas de uma carreira focada na pesquisa de ritmos regionais e sons marcantes do dia a dia dos povos da Floresta Amazônica e também dos núcleos urbanos nos estados da região. Um trabalho que também não abre mão da criação coletiva com autores de outros centros do Brasil.

Outra atração confirmada para o festival, o Arraial do Pavulagem consegue a proeza de reunir em eventos, como os Arrastões em junho, e o Arrastão do Círio, em outubro, e em shows composições autorais em ritmos regionais capazes de conquistar um público de admiradores cada vez maior, incluindo muitos jovens. O Instituto Arraial do Pavulagem faz um trabalho de produção e enaltecimento da cultura popular amazônida a partir de Belém.

Esta terceira edição do Festival Apoena tem o patrocínio da Natura Musical e apoio institucional da Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará e Governo do Pará. A primeira edição ocorreu de forma independente, em dezembro de 2019, reunindo mais de 10 atrações. A segunda edição se deu no pós-pandemia, em 2021, dividido em cinco noites, também com 10 artistas da cena de Belém, no próprio Espaço Cultural Apoena, contemplado pela Lei Aldir Blanc.

“Após quase dez anos contribuindo para a disseminação da cultura da nossa região, sermos contemplados com um edital tão importante como o Natura Musical. É uma honra imensa e potencializa nosso trabalho ao nos dar a possibilidade de apresentar para artistas e público uma melhor estrutura, o que sempre pensamos para nossos festivais”, finaliza Anderson Moura.

Serviço

Natura Musical: 3º Festival Apoena - A Música da Floresta

Dia 8 de novembro

Local: Na Bêra. R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha - Belém/PA

Venda on line: R$40 (ingresso promocional)

https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-apoena-a-musica-da-floresta/2588999

Mais informações: 91 98213-6071 / 91 98158-0829/ @espacoculturalapoena