21ª temporada de Grey’s Anatomy estreia hoje (11/03); veja onde assistir

A espera acabou! Grey 's Anatomy estreia sua 21ª temporada nesta terça-feira, 11 de março. O drama continua a emocionar o público e explorar os desafios pessoais e profissionais dos médicos.

Nesta nova fase, a série mergulha nas consequências de um incêndio devastador, que impacta profundamente a vida e as carreiras dos personagens. Além disso, grandes retornos vão surpreender os fãs, como Sydney Heron (Kali Rocha), que volta ao hospital após 17 anos, e Nick Marsh (Scott Speedman).

Onde assistir a 21ª temporada de Grey's Anatomy?

A série, que inicia hoje sua 21ª temporada, pode ser asssistida com com exclusividade no Sony Channel.

Qual a história da série Grey's Anatomy?

A série foca na vida de médicos cirurgiões internos, residentes e atendentes; e como eles evoluem na sua profissão ao tentar manter a vida dos seus pacientes e nos seus relacionamentos pessoais. O título da série é uma brincadeira com Anatomia de Gray, um renomado livro de anatomia humana escrito por Henry Gray.

A série mostra como os médicos enfrentam decisões de vida ou morte, e descobrem que a medicina e os relacionamentos não são tão simples como parecem.

Quais são os principais personagens da série Grey's Anatomy?

Meredith Grey (Ellen Pompeo), a protagonista da série, que é filha de uma cirurgiã renomada

Cristina Yang (Sandra Oh), uma interna competitiva

Izzie Stevens (Katherine Heigl), uma ex-modelo

Alex Karev (Justin Chambers), um médico arrogante

George O'Malley (T. R. Knight), um médico inseguro

Derek Shepherd (Patrick Dempsey), um neurocirurgião e interesse amoroso de Meredith

Miranda Bailey (Chandra Wilson), uma residente sênior que ajuda Derek

Preston Burke (Isaiah Washington), chefe do departamento de cardio

Richard Webber (James Pickens Jr.), chefe de cirurgia

O que é a Sony Channel?

O Sony Channel é um dos principais canais de TV paga de entretenimento e variedades da região, visto por mais de 20 anos como um dos destinos favoritos do público latino-americano interessado em aproveitar uma oferta de programação internacional e regional emocionante e de alta qualidade, que inclui produções originais e filmes aclamados. Como canal símbolo da Sony Pictures Television na América Latina, Sony Channel está disponível em espanhol e português, chegando a mais de 55 milhões de lugares em mais de 18 países da região.

Os programas mais vistos do Sony Channel também podem ser acessados através do site do canal e aparelhos móveis, por meio de aplicativos disponíveis para iOS e Android. Para mais informações, visite o site do Sony Channel.