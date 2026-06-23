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Cristiano Ronaldo tem quantos gols em Copa do Mundo? Veja o desempenho do astro português

Veja os feitos históricos do jogador de Portugal, que se tornou o primeiro a balançar as redes em seis edições da Copa do Mundo

O Liberal
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Cristiano Ronaldo disputou seis edições do Mundial e segue ampliando seus recordes na competição (Instagram @portugal)

Cristiano Ronaldo é um dos maiores nomes do futebol. O astro português alcançou a marca de 10 gols em Copas do Mundo, tendo disputado seis edições do torneio mundial. Com esse número expressivo, o camisa 7 se consolidou como o maior artilheiro da história de Portugal em Mundiais e o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue ampliando seus recordes e escrevendo novos capítulos na história do futebol mundial, com uma coleção de feitos difíceis de serem igualados.

Quantos gols Cristiano Ronaldo fez em cada Copa?

A distribuição dos gols do craque em Copas do Mundo é a seguinte:

  • Copa de 2006 (Alemanha): 1 gol;
  • Copa de 2010 (África do Sul): 1 gol;
  • Copa de 2014 (Brasil): 1 gol;
  • Copa de 2018 (Rússia): 4 gols;
  • Copa de 2022 (Catar): 1 gol;
  • Copa de 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 2 gols até o momento.

O total de gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo soma 10.

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Contra quais seleções Cristiano Ronaldo marcou gols?

Os gols do português foram marcados contra os seguintes adversários:

  • Irã (2006);
  • Coreia do Norte (2010);
  • Gana (2014 e 2022);
  • Espanha (três vezes em 2018);
  • Marrocos (2018);
  • Uzbequistão (duas vezes em 2026).

A atuação mais marcante de Cristiano Ronaldo em Mundiais aconteceu na Copa de 2018. Na ocasião, ele anotou um hat-trick no empate por 3 a 3 contra a Espanha.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história das Copas?

Apesar dos números expressivos, Cristiano Ronaldo não é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele ainda está distante do topo da artilharia histórica dos Mundiais.

Atualmente, o recorde de maior goleador pertence a Lionel Messi, com 18 gols na Copa do Mundo de 2026. Antes dele, o recordista era Miroslav Klose, que marcou 16 gols.

O principal recorde de Cristiano Ronaldo em Copas

Mesmo sem liderar a artilharia histórica, Cristiano Ronaldo possui uma marca inédita na competição. Ele é o único jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

O português balançou as redes nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. O atacante segue aumentando uma coleção de recordes.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

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