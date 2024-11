Obras estruturantes para a COP 30 avançam em Belém

Entre os preparativos para sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025, em Belém, o avanço no andamento das obras estruturantes do Governo do Estado ganha destaque. Os investimentos nos eixos de infraestrutura urbana, mobilidade e saneamento são focos de transformação que ficarão como legado para a população após o evento.

Em Baku, no Azerbaijão, durante a COP 29, o governador Helder Barbalho, apresentou um panorama das obras e dos serviços executados em Belém para a COP 30, incluindo o Parque da Cidade, que será o palco principal do evento e já conta com 70% das obras concluídas, dentro da fase dedicada ao encontro, e o Porto Futuro II, que abrigará atividades econômicas e culturais voltadas para o turismo, lazer, gastronomia e bioeconomia e já registra mais de 50% dos serviços voltados para a COP concluídos.

Obras do Porto Futuro II, que abrigará um complexo de turismo, lazer, gastronomia e bioeconomia (Foto: Carlos Tavares / Agência Pará)

“As obras do Parque da Cidade e do Porto Futuro II seguem em ritmo acelerado e o mais importante: dentro do prazo que o calendário da COP nos exige. Atualmente, mais de 1.300 trabalhadores estão atuando nesses dois espaços, com previsão de chegarmos a 1.900 no pico das atividades - duas frentes importantíssimas na geração de empregos diretos. Essas duas obras integram o conjunto de intervenções em andamento e refletem o compromisso do Governo do Pará em garantir a infraestrutura necessária para o evento e em deixar um belíssimo legado para a cidade”, pontua a titular da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Úrsula Vidal.

Obras importantes, como o Parque da Cidade, estão em fase avançada e devem ser concluídas no começo do segundo semestre do ano que vem (Foto: Alexandre Costa / Agência Pará)

Ver-o-Peso

No último dia 21 de novembro, o Governo do Pará deu início as obras de saneamento do Complexo do Ver-o-Peso. Pela primeira vez, o principal cartão postal da capital paraense passará a ter um sistema de coleta e tratamento esgoto. O projeto é realizado em parceria com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal.

Os trabalhos são executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e incluem aproximadamente 4.100 metros de rede coletora de esgoto, o assentamento de 60 Poços de Visita (PV), a execução de 300 unidades de ramais domiciliares e a demolição e recomposição de pavimento asfáltico, além da retirada e reaproveitamento dos paralelepípedos que fazem parte da história do local. A conclusão do primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto do Ver-o-Peso será no mês de outubro de 2025, pouco antes da realização da COP 30 em Belém.

Infraestrutura

Adequações, retificação e macrodrenagem dos canais do Bengui, Marambaia, Rua das Rosas, Gentil, Vileta, União, Leal Martins, Timbó, Cipriano Santos, Caraparu, Mártir e Murutucu; saneamento da Sub-Bacia do Una e Bacia Tamandaré; obras nos Parques das novas Tamandaré e Doca; a requalificação do Hangar; a pavimentação de vias e o prolongamento e duplicação da Rua da Marinha são exemplos de obras em andamento para a COP.

“A parceria com o Governo Federal tem sido extremamente importante, o que nos dá a confiabilidade de que as coisas estão bem encaminhadas. A Seop, hoje, executa 19 obras com os cronogramas em dia, gerando cerca de 1.500 empregos diretos. Ainda temos mais 8 obras que serão iniciadas. São investimentos importantes, como a Nova Doca e a Nova Tamandaré, que já estão em pleno andamento. Temos cerca de 126 quilômetros de asfaltamento de vias e serviços em canais, atendendo os bairros que estão fora do centro de Belém, proporcionando mais saneamento, mobilidade e qualidade de vida à comunidade, apresentando a cidade de maneira harmônica com o objetivo que é a COP”, diz Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

Moradora da Cidade Velha, em Belém, Gabriela Sarmento avalia as obras estruturantes como um marco importante para a capital. "A expectativa é que as obras gerem bons frutos de mobilidade urbana, limpeza, ordem e estética, pois serão muito boas para a população, podem deixar um legado positivo para a cidade de promoção da sustentabilidade e desenvolvimento econômico, ao serem bem executadas", relata.

As obras em execução visam não apenas preparar a cidade sede do evento, mas, permitir a solução de problemas históricos da capital paraense (Foto: Carlos Tavares / Agência Pará)

A Seop iniciará as obras da Vila COP 30, Terminal Hidroviário da Tamandaré, implantação do sistema de inteligência urbana de vias e requalificação da Orla de Icoaraci.

A engenheira civil da Seop, Thais Ribeiro, ressalta que, como cidadã paraense e moradora de Belém, fazer parte das construções é uma realização profissional e pessoal. "Os investimentos vão beneficiar a população nas áreas do saneamento, mobilidade urbana, estão sendo construídos em diversos pontos da cidade novos espaços de lazer e culturais que contribuem para a valorização dos artistas locais. Além disso, as obras têm contribuído para a economia da cidade, gerando emprego e renda. Viver isso me deixa muito feliz", celebra.

Projeto da Nova Tamandaré (Ascom/Seop)

Mobilidade

Os investimentos do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) envolvem obras como a conclusão do BRT Metropolitano e a construção de cinco viadutos, dois na Rodovia BR-316, dois na Rodovia Mário Covas e um na Avenida João Paulo com a Dr. Freitas.

"O BRT está com várias frentes abertas, simultaneamente, ao longo da BR-316, incluindo terminais, drenagens e com trabalhos executados também no período noturno. Nas obras de viadutos, por exemplo, destaca-se a Alça Viária, o prazo de entrega é até o mês de março do ano que vem, já tivemos as vigas içadas. Além disso, temos os viadutos da Mário Covas. Tudo está sendo preparado para garantir mais fluidez no tráfego, melhorar a mobilidade, criando corredores alternativos para o trânsito, integrando toda a Região Metropolitana de Belém", explica Flavio Valois, diretor de obras do NGTM.

Ainda sobre mobilidade, a construção da Avenida Liberdade, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), é uma das estratégias com impactos diretos na infraestrutura e qualidade de vida dos moradores. Com 13,3 quilômetros de extensão, a nova via terá duas faixas de tráfego em cada sentido e acostamentos, além de faixas exclusivas para ciclistas, pavimento ecológico na ciclovia e iluminação alimentada por energia solar. Atualmente, a obra está com 20% concluída, e a etapa de terraplanagem está em andamento. A Avenida Liberdade será uma ligação estratégica entre a Alça Viária e a Perimetral, próxima à Universidade Federal do Pará, funcionando como uma nova rota de entrada e saída para a Região Metropolitana de Belém (RMB).

Transporte

As obras no galpão 10 do Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes, avançam. No espaço está sendo construído o Terminal Hidroviário de Cruzeiros que, em breve, será entregue pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). O novo terminal reforçará a sustentabilidade, com captação de energia por placas solares, tratamento de água e resíduos e um sistema de aproveitamento de águas pluviais.