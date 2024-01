Sisu 2024: Ufam oferta mais de 2 mil vagas; veja como se inscrever

Mais de 2 mil vagas serão ofertadas pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. Todas as vagas serão para cursos de graduação na modalidade presencial. As inscrições do Sisu 2024 ocorrem entre 22 e 25 de janeiro.

Para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024, no total, 2.439 vagas estarão disponíveis. Os cursos de Medicina e Fisioterapia são exceções, pois as vagas são direcionadas ao segundo semestre letivo de 2024.

Como se inscrever no Sisu?

Para se inscrever no Sisu 2024, é necessário que o candidato tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023. Além disso, é preciso ter uma nota acima de zero na prova de redação.

As inscrições são feitas unicamente pelo site do Sisu MEC. Clique aqui para conferir.

Qual o período de inscrições do Sisu?

As inscrições para o Sisu 2024 estarão disponíveis entre os dias 22 e 25 de janeiro.

Quais são as modalidades de concorrência no Sisu?

O Sisu possui duas modalidades, sendo elas reserva de vagas e ampla concorrência.

Em reserva de vagas, apenas os candidatos que se enquadram nos grupos de destino das vagas concorrem.

Em ampla concorrência, todos os candidatos inscritos concorrem.

Quando sai o resultado do Sisu?

A chamada regular do Sisu 1/2024 será divulgado no dia 30 de janeiro, na página do Sisu. A Ufam publicará o Edital de Matrícula - Chamada Regular - Sisu 1/2024 após 5 dias úteis. O documento ficará disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG/Ufam).

Neste mesmo edital, o cronograma de possíveis chamadas para a Lista de Espera pode ser divulgado.

Confira o Termo de Adesão da Ufam ao Sisu 2024 clicando aqui.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)