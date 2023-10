Seplad abre processo seletivo com 32 vagas para níveis médio e superior a partir desta terça (03)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou a abertura do edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 32 vagas disponíveis, nesta segunda-feira (02), abrangendo os níveis médio e superior. As inscrições para o processo, que começam nesta terça-feira (03) e se estendem até as 23h59min do dia 9 de outubro, devem ser feitas exclusivamente pela internet.

O processo seletivo será composto por três etapas: a primeira consiste na inscrição, a segunda na análise documental e curricular (de caráter eliminatório e classificatório) e a terceira fase envolverá entrevistas pessoais, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição (também de caráter eliminatório e classificatório). Vale ressaltar que a terceira fase é válida apenas para os candidatos inscritos para a função de nível superior no município de Belém.

VEJA MAIS

A secretária-adjunta de Gestão de Pessoas da Seplad, Thainná Vieira, enfatizou a importância do PSS como uma oportunidade para aqueles que buscam emprego. “Ao realizar um PSS, o Estado oferece oportunidades e possibilidades às pessoas que estão em busca de um trabalho, gerando mais empregos. Além, é claro, de contribuir para uma gestão pública mais eficiente e responsável, com novos servidores qualificados e preparados para desempenharem as funções exigidas, contribuindo assim para o bom funcionamento e eficiência do órgão, e assim, mantendo um fluxo de trabalho estável”, disse Thainná Vieira.

O PSS faz parte do programa de expansão dos serviços do Estado para áreas remotas, incluindo a implantação das novas Estações Cidadania em Itaituba e Breves, sendo esta última ainda em fase de construção.

As 32 vagas oferecidas estão distribuídas entre diversos cargos, como analista de saúde ocupacional nas áreas de perícia médica e psicologia, bem como assistente de gestão, atendendo os municípios de Belém/Ananindeua, Bragança, Marabá, Conceição do Araguaia, Itaituba, Santarém, Breves e Tucuruí.

Para obter informações detalhadas sobre o edital e as vagas disponíveis, os interessados podem acessar a edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira.